Сколько стоит в Одессе однокомнатная квартира в аренду.

Многоквартирный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. Известно, что с марта текущего года цены в городе упали еще на 0,1% в то время, когда по Украине они выросли.

Об этом Новости.LIVE узнали на одном из портала Dim.ria.

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Согласно данным платформы, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет от 7 688 грн. В то же время двухкомнатные квартиры сдаются от 12 до 27 тысяч гривен, а трехкомнатные — от 15 до 40 тысяч гривен.

Рейтинг цен на аренду квартир. Фото: Dim.ria

Рейтинг самых популярных квартир

Отметим, что после длительных блэкаутов требования арендаторов к квартире изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах, с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.

Цены на квартиры в других городах

Киев — от 17 853 гривен;

Львов — от 14 630 гривен;

Ивано-Франковск — 10 716 гривен;

Николаев — от 5 504 гривен;

Тернополь — 7 120 гривен;

Харьков — от 6 143 гривен.

Напомним, в одном из закрытых кооперативов в Одессе продается элитный дом, площадь которого составляет 600 квадратных метров. Риелторы оценивают дом в три миллиона долларов. Кроме того, на Фонтане в Одессе продают элитную виллу. Она расположена на побережье Черного моря. За дом риелторы хотят выручить шесть миллионов долларов.