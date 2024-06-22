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В Одессе упали цены на аренду квартир — сколько стоит снять жилье

22 июня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сколько стоит в Одессе однокомнатная квартира в аренду.
Многоквартирный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. Известно, что с марта текущего года цены в городе упали еще на 0,1% в то время, когда по Украине они выросли.

Об этом Новости.LIVE узнали на одном из портала Dim.ria.

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Согласно данным платформы, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет от 7 688 грн. В то же время двухкомнатные квартиры сдаются от 12 до 27 тысяч гривен, а трехкомнатные — от 15 до 40 тысяч гривен.

Самые дешевые квартиры
Рейтинг цен на аренду квартир. Фото: Dim.ria

Рейтинг самых популярных квартир

Отметим, что после длительных блэкаутов требования арендаторов к квартире изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах, с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.

Цены на квартиры в других городах

  • Киев — от 17 853 гривен;
  • Львов — от 14 630 гривен;
  • Ивано-Франковск — 10 716 гривен;
  • Николаев — от 5 504 гривен;
  • Тернополь — 7 120 гривен;
  • Харьков — от 6 143 гривен.

Напомним, в одном из закрытых кооперативов в Одессе продается элитный дом, площадь которого составляет 600 квадратных метров. Риелторы оценивают дом в три миллиона долларов. Кроме того, на Фонтане в Одессе продают элитную виллу. Она расположена на побережье Черного моря. За дом риелторы хотят выручить шесть миллионов долларов.

Одесса
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недвижимость
Одесская область
аренда
Одесская ОГА
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