Скільки коштує в Одесі однокімнатна квартира в оренду

Багатоквартирний будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса від початку повномасштабного вторгнення перебуває серед лідерів за найменшою вартістю оренди житла в Україні. Наразі відомо, що з березня поточного року ціни у місті впали ще на 0,1% у той час, коли по Україні вони зросли.

Про це Новини.LIVE дізналися на одному з порталу Dim.ria.

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Згідно з даними платформи, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить від 7 688 грн. Водночас двокімнатні квартири здаються від 12 до 27 тисяч гривень, а трикімнатні — від 15 до 40 тисяч гривень.

Рейтинг цін на оренду квартир. Фото: Dim.ria

Рейтинг найпопулярніших квартир

Зазначимо, що після тривалих блекаутів вимоги орендарів до квартири дещо змінилися. Відтепер люди обирають нижчі поверхи у цегляних або монолітних будинках, з газом та власною котельнею. Наявність генератора також відіграє певну роль.

Ціни на квартири в інших містах

Київ — від 17 853 гривень;

Львів — від 14 630 гривень;

Івано-Франківськ — 10 716 гривень;

Миколаїв — від 5 504 гривень;

Тернопіль — 7 120 гривень;

Харків — від 6 143 гривень.

Нагадаємо, в одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів. Окрім цього, на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок рієлтори хочуть виручити шість мільйонів доларів.