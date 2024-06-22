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В Одесі впали ціни на оренду квартир — скільки коштує винайняти житло

22 червня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скільки коштує в Одесі однокімнатна квартира в оренду
Багатоквартирний будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса від початку повномасштабного вторгнення перебуває серед лідерів за найменшою вартістю оренди житла в Україні. Наразі відомо, що з березня поточного року ціни у місті впали ще на 0,1% у той час, коли по Україні вони зросли.

Про це Новини.LIVE дізналися на одному з порталу Dim.ria.  

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Згідно з даними платформи, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить від 7 688 грн. Водночас двокімнатні квартири здаються від 12 до 27 тисяч гривень, а трикімнатні — від 15 до 40 тисяч гривень. 

Найдешевші квартири
Рейтинг цін на оренду квартир. Фото: Dim.ria

Рейтинг найпопулярніших квартир

Зазначимо, що після тривалих блекаутів вимоги орендарів до квартири дещо змінилися. Відтепер люди обирають нижчі поверхи у цегляних або монолітних будинках, з газом та власною котельнею. Наявність генератора також відіграє певну роль.

Ціни на квартири в інших містах

  • Київ — від 17 853 гривень;
  • Львів — від 14 630 гривень;
  • Івано-Франківськ — 10 716 гривень;
  • Миколаїв — від 5 504 гривень;
  • Тернопіль — 7 120 гривень;
  • Харків — від 6 143 гривень.

Нагадаємо, в одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів. Окрім цього, на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок рієлтори хочуть виручити шість мільйонів доларів. 

Одеса
квартири
нерухомість
Одеська область
оренда
Одеська ОДА
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