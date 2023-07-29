В Одессе произошло возгорание в частном доме

Чрезвычайный работник работает в городе возгорания. Фото: ГСЧС

В Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, локализовать пожар удалось через 13 минут на площади 15 м². Во время тушения огня обнаружен погибший 1960 года рождения, других пострадавших нет.

В настоящее время полный ущерб устанавливается. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.

Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области произошло 11 пожаров, из которых 9 — в самом городе. Также чрезвычайники помогают преодолевать последствия непогоды и убрали поваленное дерево из газопровода на Озерной улице.

Пожары в Одесской области

Утром 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Градоначальнической в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

За сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.