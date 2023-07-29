В Одесі сталося займання у приватному будинку

Надзвичайник працює на місті займання. Фото: ДСНС

В Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, локалізувати пожежу вдалося за 13 хвилин на площі 15 м². Під час гасіння вогню виявлено загиблого 1960 року народження, інших постраждалих немає.

Наразі повні збитки встановлюються. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців.

Зазначимо, що за минулу добу в Одеській області сталося 11 пожеж, з яких 9 — у самому місті. Також надзвичайники допомагають долати наслідки негоди та прибрали повалене дерево з газопроводу на вулиці Озерній.

Пожежі на Одещині

Зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Додамо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.