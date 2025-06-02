Бювет на Ицхака Рабина в Одессе закрыт на капитальный ремонт — мэрия

В Одессе закроется один из бюветов — в чем причина
Бювет на улице Ицхака Рабина в Одессе с 4 июня закрывается на капитальный ремонт. Возобновить работу сооружения обещают до августа 2025 года.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Бювет на ремонте
Капитальный ремонт бювета на улице Ицхака Рабина продлится с 4 июня до 1 августа 2025 года (ориентировочно), после чего сооружение снова будет функционировать. Ближайшие комплексы расположены на ул. Инглези,1 и ул. Космонавтов, 17а.
"Администрация КП "Сервисный центр" заранее приносит свои извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении мэрии.
Адреса бюветов в Одессе
Теперь в городе функционируют 16 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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