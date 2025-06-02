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В Одессе закроется один из бюветов — в чем причина

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Дата публикации 2 июня 2025 14:22
Бювет на Ицхака Рабина в Одессе закрыт на капитальный ремонт — мэрия
Бювет в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бювет на улице Ицхака Рабина в Одессе с 4 июня закрывается на капитальный ремонт. Возобновить работу сооружения обещают до августа 2025 года.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Капитальный ремонт бювета на улице Ицхака Рабина продлится с 4 июня до 1 августа 2025 года (ориентировочно), после чего сооружение снова будет функционировать. Ближайшие комплексы расположены на ул. Инглези,1 и ул. Космонавтов, 17а.

"Администрация КП "Сервисный центр" заранее приносит свои извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении мэрии.

В Одессе закрылся один из бюветов — когда заработает - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

Теперь в городе функционируют 16 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

Одесса ремонт вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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