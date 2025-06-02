Бювет на Іцхака Рабіна в Одесі зачинено на капітальний ремонт - мерія

Бювет в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Бювет на вулиці Іцхака Рабіна в Одесі з 4 червня закривається на капітальний ремонт. Відновити роботу споруди обіцяють до серпня 2025 року.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Капітальний ремонт бювету на вулиці Іцхака Рабіна триватиме з 4 червня до 1 серпня 2025 року (орієнтовно), після чого споруда знову функціонуватиме. Найближчікомплекси розташовані на вул. Інглезі, 1 та вул. Космонавтів, 17а.

"Адміністрація КП "Сервісний центр" заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні мерії.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

Тепер у місті функціонують 16 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.