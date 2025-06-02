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В Одесі закриється один із бюветів — у чому причина

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Дата публікації: 2 червня 2025 14:22
Бювет на Іцхака Рабіна в Одесі зачинено на капітальний ремонт - мерія
Бювет в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Бювет на вулиці Іцхака Рабіна в Одесі з 4 червня закривається на капітальний ремонт. Відновити роботу споруди обіцяють до серпня 2025 року.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Капітальний ремонт бювету на вулиці Іцхака Рабіна триватиме з 4 червня до 1 серпня 2025 року (орієнтовно), після чого споруда знову функціонуватиме. Найближчікомплекси розташовані на вул. Інглезі, 1 та вул. Космонавтів, 17а.

"Адміністрація КП "Сервісний центр" заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні мерії.

В Одесі зачинився один з бюветів — коли запрацює - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

Тепер у місті функціонують 16 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

Одеса ремонт вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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