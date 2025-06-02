Бювет на Іцхака Рабіна в Одесі зачинено на капітальний ремонт - мерія

В Одесі закриється один із бюветів — у чому причина
Бювет на вулиці Іцхака Рабіна в Одесі з 4 червня закривається на капітальний ремонт. Відновити роботу споруди обіцяють до серпня 2025 року.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Бювет на ремонті
Капітальний ремонт бювету на вулиці Іцхака Рабіна триватиме з 4 червня до 1 серпня 2025 року (орієнтовно), після чого споруда знову функціонуватиме. Найближчікомплекси розташовані на вул. Інглезі, 1 та вул. Космонавтів, 17а.
"Адміністрація КП "Сервісний центр" заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні мерії.
Адреси бюветів в Одесі
Тепер у місті функціонують 16 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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