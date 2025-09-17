Видео
Главная Одесса В Одессе запускают инклюзивные трамваи с подъемниками

В Одессе запускают инклюзивные трамваи с подъемниками

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 16:09
Одесса модернизирует трамваи "Татра" подъемниками для людей с инвалидностью
Испытания новых подъемников. Фото: Одесский городской совет

В Одессе начали серийное переоборудование трамваев "Татра" специальными подъемниками для людей с инвалидностью. Первый модернизированный вагон уже курсирует по городу, а до конца года на маршруты выйдут еще несколько. Разработка одесских инженеров проходит патентование и получила положительные отзывы пользователей.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Переоборудование транспорта

В городском транспорте Одессы стартовал проект по серийной установке подъемных механизмов на трамваи модели "Татра". Первый вагон с таким оборудованием уже работает на маршруте №15. До конца года одесские мастерские КП "ОМЕТ" переоборудуют еще два вагона по собственной технологии, которая сейчас проходит патентную процедуру.

Перед запуском проекта состоялось обсуждение с ветеранами, представителями маломобильных групп и людьми, которые пользуются креслами колесными. По их словам, подъемник является удобным и надежным в использовании. По оценке специалистов, модернизированные "Татры" позволят сохранить популярные чешские вагоны в эксплуатации еще на много лет.

Напомним, мы писали, что в Одессе готовят новый проект для инклюзивности города. Также мы сообщали о том, что бы изменили горожане для большей доступности Одессы.

Одесса Одесская область Новости Одессы трамвай инклюзивные инициативы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
