Одеса модернізує трамваї «Татра» підйомниками для людей з інвалідністю

В Одесі запускають інклюзивні трамваї з підйомниками
В Одесі почали серійне переобладнання трамваїв "Татра" спеціальними підйомниками для людей з інвалідністю. Перший модернізований вагон уже курсує містом, а до кінця року на маршрути вийдуть ще декілька. Розробка одеських інженерів проходить патентування та отримала схвальні відгуки користувачів.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Переобладнання транспорту
У міському транспорті Одеси стартував проєкт із серійного встановлення підйомних механізмів на трамваї моделі "Татра". Перший вагон із таким обладнанням уже працює на маршруті №15. До кінця року одеські майстерні КП "ОМЕТ" переобладнають ще два вагони за власною технологією, яка наразі проходить патентну процедуру.
Перед запуском проєкту відбулося обговорення з ветеранами, представниками маломобільних груп та людьми, які користуються кріслами колісними. За їхніми словами, підйомник є зручним та надійним у користуванні. За оцінкою фахівців, модернізовані "Татри" дозволять зберегти популярні чеські вагони в експлуатації ще на багато років.
Нагадаємо, ми писали, що в Одесі готують новий проєкт для інклюзивності міста. Також ми повідомляли про те, що б змінили містяіни для більшої доступності Одеси.
