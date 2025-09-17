Відео
Головна Одеса В Одесі запускають інклюзивні трамваї з підйомниками

В Одесі запускають інклюзивні трамваї з підйомниками

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:09
Одеса модернізує трамваї «Татра» підйомниками для людей з інвалідністю
Випробовування нових підйомників. Фото: Одеська міська рада

В Одесі почали серійне переобладнання трамваїв "Татра" спеціальними підйомниками для людей з інвалідністю. Перший модернізований вагон уже курсує містом, а до кінця року на маршрути вийдуть ще декілька. Розробка одеських інженерів проходить патентування та отримала схвальні відгуки користувачів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Переобладнання транспорту

У міському транспорті Одеси стартував проєкт із серійного встановлення підйомних механізмів на трамваї моделі "Татра". Перший вагон із таким обладнанням уже працює на маршруті №15. До кінця року одеські майстерні КП "ОМЕТ" переобладнають ще два вагони за власною технологією, яка наразі проходить патентну процедуру.

Перед запуском проєкту відбулося обговорення з ветеранами, представниками маломобільних груп та людьми, які користуються кріслами колісними. За їхніми словами, підйомник є зручним та надійним у користуванні. За оцінкою фахівців, модернізовані "Татри" дозволять зберегти популярні чеські вагони в експлуатації ще на багато років.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі готують новий проєкт для інклюзивності міста. Також ми повідомляли про те, що б змінили містяіни для більшої доступності Одеси.

Одеса Одеська область Новини Одеси трамвай інклюзивні ініціативи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
