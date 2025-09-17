Одеса модернізує трамваї «Татра» підйомниками для людей з інвалідністю

Випробовування нових підйомників. Фото: Одеська міська рада

В Одесі почали серійне переобладнання трамваїв "Татра" спеціальними підйомниками для людей з інвалідністю. Перший модернізований вагон уже курсує містом, а до кінця року на маршрути вийдуть ще декілька. Розробка одеських інженерів проходить патентування та отримала схвальні відгуки користувачів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Переобладнання транспорту

У міському транспорті Одеси стартував проєкт із серійного встановлення підйомних механізмів на трамваї моделі "Татра". Перший вагон із таким обладнанням уже працює на маршруті №15. До кінця року одеські майстерні КП "ОМЕТ" переобладнають ще два вагони за власною технологією, яка наразі проходить патентну процедуру.

Перед запуском проєкту відбулося обговорення з ветеранами, представниками маломобільних груп та людьми, які користуються кріслами колісними. За їхніми словами, підйомник є зручним та надійним у користуванні. За оцінкою фахівців, модернізовані "Татри" дозволять зберегти популярні чеські вагони в експлуатації ще на багато років.

