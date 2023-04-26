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В Одессе задержали коллаборантку из Херсона, причастную к введению "рублевой зоны"

26 апреля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали очередную любительницу "русского мира"
Работники СБУ при исполнении. Фото: Facebook СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержали коллаборантку , которая ждала "русский мир". Женщина после полномасштабного вторжения пошла на сотрудничество с врагом после оккупации юга.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По заявлению СБУ, задержанная оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд". Женщина была вовлечена в выполнение указаний России по введению "рублевой зоны" в регионе.

"Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", — говорится в сообщении.

Известно, что после освобождения города в ноябре прошлого года злоумышленница скрылась в Одессе, где и была задержана.

Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщина находится под стражей.

Нет описания фотографии.
Коллаборантку задержали по месту жительства. Фото: СБУ
На картинке может быть: корешок билета и текст
Женщина хранила дома русские рубли. Фото: СБУ

Задержание коллаборантов в Одесской области

В Одесской области задержали коллаборантку из Херсона. Женщина принимала участие в организации псевдореферендума на оккупированной территории.

Житель Одесщины принимал участие в террористической организации "ДНР". Суд признал человека виновным и осудил его.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

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