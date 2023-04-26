В Одессе задержали очередную любительницу "русского мира"

В Одессе задержали коллаборантку из Херсона, причастную к введению "рублевой зоны"
В Одессе задержали коллаборантку , которая ждала "русский мир". Женщина после полномасштабного вторжения пошла на сотрудничество с врагом после оккупации юга.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По заявлению СБУ, задержанная оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд". Женщина была вовлечена в выполнение указаний России по введению "рублевой зоны" в регионе.
"Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", — говорится в сообщении.
Известно, что после освобождения города в ноябре прошлого года злоумышленница скрылась в Одессе, где и была задержана.
Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщина находится под стражей.
Задержание коллаборантов в Одесской области
В Одесской области задержали коллаборантку из Херсона. Женщина принимала участие в организации псевдореферендума на оккупированной территории.
Житель Одесщины принимал участие в террористической организации "ДНР". Суд признал человека виновным и осудил его.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.