В Одессе задержали очередную любительницу "русского мира"

Работники СБУ при исполнении. Фото: Facebook СБУ

В Одессе задержали коллаборантку , которая ждала "русский мир". Женщина после полномасштабного вторжения пошла на сотрудничество с врагом после оккупации юга.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По заявлению СБУ, задержанная оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд". Женщина была вовлечена в выполнение указаний России по введению "рублевой зоны" в регионе.

"Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте", — говорится в сообщении.

Известно, что после освобождения города в ноябре прошлого года злоумышленница скрылась в Одессе, где и была задержана.

Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщина находится под стражей.

Коллаборантку задержали по месту жительства. Фото: СБУ

Женщина хранила дома русские рубли. Фото: СБУ

Задержание коллаборантов в Одесской области

В Одесской области задержали коллаборантку из Херсона. Женщина принимала участие в организации псевдореферендума на оккупированной территории.

Житель Одесщины принимал участие в террористической организации "ДНР". Суд признал человека виновным и осудил его.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании местного "последователя" коллаборанта Стремоусова, работавшего на ФСБ. Злоумышленник передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.