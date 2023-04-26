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В Одесі затримали колаборантку з Херсона, причетної до введення "рубльової зони"

26 квітня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали чергову любительку "руського міра"
Працівники СБУ при виконанні. Фото: Facebook СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали колаборантку, яка чекала на "руський мір". Жінка після повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з ворогом після окупації частини півдня.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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За заявою СБУ, затримана виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду". Жінка була залучена до виконання вказівок Росії щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні.

"Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що після звільненні міста у листопаді минулого року, зловмисниця втекла до Одеси, де й була затримана. 

 

 

Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, що передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жінка перебуває під вартою. 

Немає опису світлини.
Колаборантку затримали за місцем проживання. Фото: СБУ 
На зображенні може бути: корінець квитка та текст
Жінка зберігала вдома російські рублі. Фото: СБУ

Затримання колаборантів на Одещині

На Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій території.

Мешканець Одещини брав участь у терористичній організації "ДНР". Суд визнав чоловіка винним і засудив його. 

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на фсб. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.

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