В Одесі затримали чергову любительку "руського міра"

Працівники СБУ при виконанні. Фото: Facebook СБУ

В Одесі затримали колаборантку, яка чекала на "руський мір". Жінка після повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з ворогом після окупації частини півдня.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За заявою СБУ, затримана виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду". Жінка була залучена до виконання вказівок Росії щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні.

"Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що після звільненні міста у листопаді минулого року, зловмисниця втекла до Одеси, де й була затримана.

Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, що передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жінка перебуває під вартою.

Колаборантку затримали за місцем проживання. Фото: СБУ

Жінка зберігала вдома російські рублі. Фото: СБУ

Затримання колаборантів на Одещині

На Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій території.

Мешканець Одещини брав участь у терористичній організації "ДНР". Суд визнав чоловіка винним і засудив його.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на фсб. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.