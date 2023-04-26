В Одесі затримали чергову любительку "руського міра"

В Одесі затримали колаборантку з Херсона, причетної до введення "рубльової зони"
В Одесі затримали колаборантку, яка чекала на "руський мір". Жінка після повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з ворогом після окупації частини півдня.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
За заявою СБУ, затримана виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду". Жінка була залучена до виконання вказівок Росії щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні.
"Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що після звільненні міста у листопаді минулого року, зловмисниця втекла до Одеси, де й була затримана.
Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, що передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жінка перебуває під вартою.
Затримання колаборантів на Одещині
На Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій території.
Мешканець Одещини брав участь у терористичній організації "ДНР". Суд визнав чоловіка винним і засудив його.
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання місцевого "послідовника" колаборанта Стремоусова, який працював на фсб. Зловмисник передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.