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В Одессе задержали мошенницу, которая присвоила деньги кафе

11 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали мошенницу, которая присвоила деньги кафе
Женщина на допросе полиции. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, которая присвоила деньги кафе. Мошенница ввела заблуждение продавщицу и забрала из "остальных" 500 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Как действовала мошенница

Женщина заказала в кафе сок, рассчитавшись за него купюрой в 1 000 гривен. Когда получила сдачу, начала возмущаться его стоимости и требовать возврата своих средств.

Бросила на стол деньги, тихонько забрав оттуда 500 гривен, и стала подгонять продавщицу, чтобы не задерживала и поскорее отдала ее тысячу. Так, правонарушительница ушла из кафе с 1 500 грн, но далеко не убежала. На выходе ее остановили полицейские и изъяли у нее украденные деньги. В совершенном мошенница призналась на месте.

Какое наказание грозит

Пока женщина находится под стражей, их сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса. Это наказание предусматривает до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Одесса
полиция
мошенничество
Одесская область
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