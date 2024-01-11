Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі затримали шахрайку, яка привласнила гроші кавʼярні arrow

В Одесі затримали шахрайку, яка привласнила гроші кавʼярні

11 січня 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали шахрайку, яка привласнила гроші кавʼярні
Жінка на допиті у поліції. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка привласнила гроші кавʼярні. Шахрайка ввела оману продавчиню та забрала з "решти" 500 гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Як діяла шахрайка

Жінка замовила у кавʼярні сік, розрахувавшись за нього купюрою у 1 000 гривень. Коли отримала решту, почала обурюватися його вартості та вимагати повернення своїх коштів.

Кинула на стіл гроші, тихцем забравши звідти 500 гривень, і стала підганяти продавчиню, щоб не затримувала і швидше віддала її тисячу. Так, правопорушниця пішла з кафе з 1 500 грн, але далеко не втекла. На виході її зупинили поліцейські і вилучили у неї викрадені гроші. У скоєному шахрайка зізналася на місці. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінка перебуває під вартою, їх повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею. 

Одеса
поліція
шахрайство
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі