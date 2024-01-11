В Одесі затримали шахрайку, яка привласнила гроші кавʼярні

Жінка на допиті у поліції. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка привласнила гроші кавʼярні. Шахрайка ввела оману продавчиню та забрала з "решти" 500 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Як діяла шахрайка

Жінка замовила у кавʼярні сік, розрахувавшись за нього купюрою у 1 000 гривень. Коли отримала решту, почала обурюватися його вартості та вимагати повернення своїх коштів.

Кинула на стіл гроші, тихцем забравши звідти 500 гривень, і стала підганяти продавчиню, щоб не затримувала і швидше віддала її тисячу. Так, правопорушниця пішла з кафе з 1 500 грн, але далеко не втекла. На виході її зупинили поліцейські і вилучили у неї викрадені гроші. У скоєному шахрайка зізналася на місці.

Яке покарання загрожує

Наразі жінка перебуває під вартою, їх повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.