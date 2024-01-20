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В Одессе задержали торговца боевыми припасами — подробности

20 января 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе задержали торговца боевыми припасами — подробности
Полицейские во время задержания. Фото: ГУНП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полиция Одессы задержала местного жителя, торговавшего боевыми припасами. Пока известно, что правоохранители изъяли гранату с запалом, а фигуранту сообщили о подозрении.

Об этом заявили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Полицейские обнаружили мужчину, торговавшего боевыми припасами на улице Почтовой. При себе он имел ручную осколочную гранату, с запалом РДГ-5. По словам мужчины, боеприпас он нашел на одной из улиц Одессы и хранил его дома для дальнейшей продажи. Кроме того, у правонарушителя были с собой деньги, предварительно полученные им за сбыт запрещенного "товара".

Изъятая граната. Фото: Нацполиция.

Какое наказание

Фигуранту дела сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боевых запасов без необходимых разрешений. За такие действия фигуранту может грозить лишение свободы сроком от трех до семи лет. Полиция начала предварительное расследование, в ходе которого будет установлено происхождение запрещенных предметов.

Напомним, в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.

Также мы писали, что полицейские обнаружили двух жителей Одесчины, хранивших боевые припасы дома. Один из них прятал патроны и гранаты, а другой — корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним. Правоохранители возбудили уголовные производства и уже предъявили подозрение одному из фигурантов.

Добавим, в Одессе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте боеприпасов. Правонарушитель продал знакомому гранаты неизвестного происхождения.

Одесса
граната
Одесская область
Одесская ОГА
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