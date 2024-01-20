В Одесі затримали торговця бойовими припасами — деталі

Поліцейські під час затримання. Фото: ГУНП

Поліція Одеси затримала місцевого мешканця, який торгував бойовими припасами. Наразі відомо, що правоохоронці вилучили гранату із запалом, а фігурантові повідомили про підозру.

Про це заявили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Поліцейські виявили чоловіка, який торгував бойовими припасами на вулиці Поштовій. При собі він мав ручну осколкову гранату, із запалом РДГ-5. Зі слів чоловіка, боєприпас він знайшов на одній з вулиць Одеси та зберігав його вдома з метою подальшого продажу. Крім того, у правопорушника були з собою гроші, попередньо отримані ним за збут забороненого "товару".

Вилучена граната. Фото: Нацполіція.

Яке покарання

Фігуранту справи повідомили про підозру в придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без необхідних дозволів. За такі дії фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Поліція розпочала досудове розслідування, в ході якого буде встановлено походження заборонених предметів.

Нагадаємо, в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив з зони бойових дій.

Також ми писали, що поліцейські виявили двох мешканців Одещини, які зберігали бойові припаси вдома. Один із них ховав набої та гранати, а інший — корпуси ручних осколкових гранат і запали до них. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження та вже пред'явили підозру одному із фігурантів.

Додамо, в Одесі затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті боєприпасів. Правопорушник продав знайомому гранати невідомого походження.