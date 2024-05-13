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В Одессе появится больше укрытий — планируют выделить более 10 миллионов на их установку

13 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе появится больше укрытий — планируют выделить более 10 миллионов на их установку
Указатель в направлении укрытия. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируется установить больше защитных сооружений для безопасности гражданского населения в связи с частыми атаками со стороны РФ. Соответствующий тендер объявило коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы", которое на работы готово потратить более 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на 14 укрытий для Одессы объявило КП "Теплоснабжение города Одессы". Аукцион на определение победителя пройдет 20 мая в формате открытых торгов, а укрытие должно быть установлено до 15 августа текущего года. Общая сумма закупки — 10 586 666, 67 гривен. Из информации следует, что стоимость одного укрытия составляет около 756 190 гривен.

Что должно быть в укрытиях

Отметим, что одновременно в укрытии могут находиться до 17 человек.
Согласно документации, в конструкциях должны быть:

  • армированные стены толщиной от 300 мм;
  • стальная дверь;
  • приточно-вытяжная вентиляция природного побуждения;
  • наружные и внутренние поверхности должны быть окрашены высококачественной краской.

Больше об укрытиях для Одесчины

Напомним, что в Одессе планируют установить мобильное укрытие вблизи Трассы здоровья. Такое решение связано с ракетной атакой на город 29 апреля, в результате которой погибли семь человек.

Мы писали, что в Одесской области при содействии Литовской Республики планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Добавим, что в Одессе планируется отреставрировать сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".

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