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В Одесі з'явиться більше укриттів — планують виділити понад 10 мільйонів на їхнє встановлення

13 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі з'явиться більше укриттів — планують виділити понад 10 мільйонів на їхнє встановлення
Вказівник в напрямку укриття. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують встановити більше захисних споруд для безпеки цивільного населення у зв'язку з частими атаками з боку РФ. Відповідний тендер оголосило комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", яке на роботи готове витратити понад 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на 14 укриттів для Одеси  оголосило КП "Теплопостачання міста Одеси". Аукціон на визначення переможця пройде 20 травня у форматі відкритих торгів, а укриття мають встановити до 15 серпня поточного року. Загальна сума закупівлі — 10 586 666, 67 гривень. З інформації виходить, що вартість одного укриття становить близько 756 190 гривень.

Що має бути в укриттях

Зазначимо, що одночасно в укритті можуть перебувати до 17 осіб.
Згідно з документацією, в конструкціях мають бути:

  • армовані стіни товщиною від 300 мм;
  • сталеві двері;
  • припливно-витяжна вентиляція природного спонукання;
  • зовнішні та внутрішні поверхні повинні бути пофарбовані високоякісною фарбою.

Більше про укриття для Одещині

Нагадаємо, що в Одесі планують встановити мобільне укриття поблизу Траси здоров'я. Таке рішення пов'язано з ракетною атакою на місто 29 квітня, внаслідок якої загинули семеро людей. 

Ми писали, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів. 

Додамо, що в Одесі планують відреставрувати одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів".

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