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В Одессе появится большой хаб для общественности — какие задачи

16 января 2025 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесской общественности отдадут дом в центре города
Заседание Одесского исполкома. Фото: иллюстративное/Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

До весны в Одессе должен появиться хаб для представителей общественных организаций и инициатив. Помещение для него уже выделили, а деньги на ремонт возьмут из гранта ООН.

Такое решение приняли на внеочередном заседании исполкома Одесского горсовета в четверг, 16 января.

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Исполком передал коммунальному учреждению "Одесский муниципальный молодежный центр" проектную документацию на капитальный ремонт дома на улице Успенской. Там планируют разместить "Одесский общественный хаб".

"Это место, где общественные организации смогут вести свою деятельность, проводить встречи и совместно реализовывать проекты для улучшения жизни жителей города и внутренне перемещенных лиц", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Речь идет о двухэтажном доме с большим подвалом. В нем должны обустроить инклюзивную и безбарьерную среду. Сам проект ремонта уже готов. К тому же, город получил грант на его реализацию на 150 тыс. долларов от Представительства ООН в Украине. Закрыть грант надо до 15 марта.

Напомним, в Одессе планируют создать центр для временного размещения внутренне перемещенных лиц. Помещение уже нашли, но его еще надо отремонтировать.

Также мы сообщали, что в Николаеве решили создать современный приют для животных за 60 млн грн.

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