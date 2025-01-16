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В Одесі з'явиться великий хаб для громадськості — які завдання

16 січня 2025 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеській громадськості віддадуть будинок у центрі міста
Засідання Одеського виконкому. Фото: ілюстративне/Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

До весни в Одесі має з'явитися хаб для представників громадських організацій та ініціатив. Приміщення для нього вже виділили, а гроші на ремонт візьмуть з гранту ООН.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Одеської міськради у четвер, 16 січня.

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Що відомо

Виконком передав комунальній установі "Одеський муніципальний молодіжний центр" проєктну документацію на капітальний ремонт будинку на вулиці Успенській. Там планують розмістити "Одеський громадський хаб".

"Це місце, де громадські організації зможуть вести свою діяльність, проводити зустрічі та спільно реалізовувати проєкти задля покращення життя мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Йдеться про двоповерховий будинок з великим підвалом. У ньому мають облаштувати інклюзивне і безбар'єрне середовище. Сам проєкт ремонту вже готовий. До того ж, місто отримала грант на його реалізацію на 150 тис. доларів від Представництва ООН в Україні. Закрити грант треба до 15 березня. 

Нагадаємо, в Одесі планують створити центр для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення вже знайшли, але його ще треба відремонтувати. 

Також ми повідомляли, що у Миколаєві вирішили створити сучасний притулок для тварин за 60 млн грн.

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