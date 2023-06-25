В Одессе появятся новые названия 15 городских улиц

Одесситы отдыхают. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершился электронный опрос по переименованию 15 улиц. Он длился с 25 апреля по 25 июня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Голосование закончилось 25 июня в 10.00. Новые названия, которые скоро появятся на старых городских топонимах, предложили члены историко-топонимической комиссии горсовета.

Результаты опроса:

улица Ляпидовского → улица Ралли. За — 306 человек, против — 53;

улица Зои Космодемьянской → улица Мускатная. За — 407, против — 44;

переулок Зои Космодемьянской → переулок Алиберне. За — 320, против — 46;

переулок Ушакова → переулок Рислинга. За — 319, против — 64;

улица Генерала Ватутина → улица Костецкая. За — 348, против — 82;

переулок Генерала Вишневского → переулок Анатра. За — 306, против — 75;

улица Кристаловского → улица Композитора Бортнянского. За — 294, против — 39;

улица Смоленская → улица Леонида Смоленского. За — 297, против — 37;

улица Скворцова → улица Живописная. За — 324, против — 60;

переулок Ляпунова → переулок Ляпуновых. За — 25, против — 50;

переулок Некрасова → переулок Отоновский. За — 295, против — 109;

переулок Нахимова → переулок Барятинский. За — 250, против — 126;

Елисаветинская улица → Университетская улица. За — 414, против — 104;

улица Декабристов → улица Минаевская. За — 357, против — 73;

переулок Краснослободский → переулок Гетмана Петра Дорошенко. За — 467, против — 79.

Напомним, на карте Одессы продолжают появляться новые названия, связанные с настоящим украинским народом, его противостоянием в долговременной войне, начатой Российской Федерацией. После полномасштабного вторжения оккупантов, одесситы все больше поддерживают идею лишения имперского прошлого, что десятками лет искусственно насаждалось в городе.

Так, известному одесскому парку им. Горького, который был заложен в 1973 году, предлагается дать название Парк детских мечт как посвящение украинским детям, пострадавшим и продолжающим страдать от войны. Сейчас на его территории множество возможностей именно для детского досуга, поэтому и дальше парк будет продолжать развиваться в этом направлении.

Что думают одесситы о переименовании парка, читайте в нашем материале.