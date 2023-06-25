В Одесі з’являться нові назви 15 міських вулиць
В Одесі завершилося електронне опитування щодо перейменування 15 вулиць. Воно тривало з 25 квітня по 25 червня.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Голосування закінчилося 25 червня о 10:00. Нові назви, що незабаром з’являться на старих міських топонімах, запропонували члени історико-топонімічної комісії міськради.
Результати опитування:
- вулиця Ляпідевського → вулиця Раллі. За — 306 людей, проти — 53;
- вулиця Зої Космодем’янської → вулиця Мускатна. За — 407, проти — 44;
- провулок Зої Космодем’янської → провулок Аліберне. За — 320, проти — 46;
- провулок Ушакова → провулок Рислінга. За — 319, проти — 64;
- вулиця Генерала Ватутіна → вулиця Костецька. За — 348, проти — 82;
- провулок Генерала Вишневського → провулок Анатра. За — 306, проти — 75;
- вулиця Кристаловського → вулиця Композитора Бортнянського. За — 294, проти — 39;
- вулиця Смоленська → вулиця Леоніда Смоленського. За — 297, проти — 37;
- вулиця Скворцова → вулиця Мальовнича. За — 324, проти — 60;
- провулок Ляпунова → провулок Ляпунових. За — 25, проти — 50;
- провулок Некрасова → провулок Отонівський. За — 295, проти — 109;
- провулок Нахімова → провулок Барятинський. За — 250, проти — 126;
- вулиця Єлисаветинська → вулиця Університетська. За — 414, проти — 104;
- вулиця Декабристів → вулиця Мінаєвська. За — 357, проти — 73;
- провулок Краснослобідський → провулок Гетьмана Петра Дорошенка. За — 467, проти — 79.
Нагадаємо, на мапі Одеси продовжують з’являтися нові назви, пов’язані із сьогоденням українського народу, його протистоянням у довготривалій війні, розпочатій Російською Федерацією. Після повномасштабного вторгнення окупантів одесити все більше підтримують ідею позбавлення імперського минулого, що десятками років штучно насаджувалося в місті.
Так, відомому одеському парку ім. Горького, який було закладено в 1973 році, пропонується надати назву Парк дитячих мрій як присвяту українським дітям, що постраждали й продовжують страждати від війни. Зараз на його території безліч можливостей саме для дитячого дозвілля, тож і надалі парк буде продовжувати розвиватися у цьому напрямку.
Що думають одесити про перейменування парку, читайте у нашому матеріалі.