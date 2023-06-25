В Одесі з’являться нові назви 15 міських вулиць

Одесити відпочивають. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершилося електронне опитування щодо перейменування 15 вулиць. Воно тривало з 25 квітня по 25 червня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Голосування закінчилося 25 червня о 10:00. Нові назви, що незабаром з’являться на старих міських топонімах, запропонували члени історико-топонімічної комісії міськради.

Результати опитування:

вулиця Ляпідевського → вулиця Раллі. За — 306 людей, проти — 53;

вулиця Зої Космодем’янської → вулиця Мускатна. За — 407, проти — 44;

провулок Зої Космодем’янської → провулок Аліберне. За — 320, проти — 46;

провулок Ушакова → провулок Рислінга. За — 319, проти — 64;

вулиця Генерала Ватутіна → вулиця Костецька. За — 348, проти — 82;

провулок Генерала Вишневського → провулок Анатра. За — 306, проти — 75;

вулиця Кристаловського → вулиця Композитора Бортнянського. За — 294, проти — 39;

вулиця Смоленська → вулиця Леоніда Смоленського. За — 297, проти — 37;

вулиця Скворцова → вулиця Мальовнича. За — 324, проти — 60;

провулок Ляпунова → провулок Ляпунових. За — 25, проти — 50;

провулок Некрасова → провулок Отонівський. За — 295, проти — 109;

провулок Нахімова → провулок Барятинський. За — 250, проти — 126;

вулиця Єлисаветинська → вулиця Університетська. За — 414, проти — 104;

вулиця Декабристів → вулиця Мінаєвська. За — 357, проти — 73;

провулок Краснослобідський → провулок Гетьмана Петра Дорошенка. За — 467, проти — 79.

Нагадаємо, на мапі Одеси продовжують з’являтися нові назви, пов’язані із сьогоденням українського народу, його протистоянням у довготривалій війні, розпочатій Російською Федерацією. Після повномасштабного вторгнення окупантів одесити все більше підтримують ідею позбавлення імперського минулого, що десятками років штучно насаджувалося в місті.

Так, відомому одеському парку ім. Горького, який було закладено в 1973 році, пропонується надати назву Парк дитячих мрій як присвяту українським дітям, що постраждали й продовжують страждати від війни. Зараз на його території безліч можливостей саме для дитячого дозвілля, тож і надалі парк буде продовжувати розвиватися у цьому напрямку.

Що думають одесити про перейменування парку, читайте у нашому матеріалі.