В Одессе меняется движение электротранспорта

Троллейбус на улицах города. Фото: КП "Омет"

Из-за ремонтных работ на линиях некоторые троллейбусы и трамваи в Одессе изменят направление курсирования. Восстановят полные маршруты после завершения работ.

Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

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"По техническим причинам произошли временные изменения в работе ряда маршрутов", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Какие маршруты изменили схему движения

Трамвайный маршрут №7 функционирует между улицей Паустовского и Старосенной площадью;

троллейбусный маршрут №7 (ул. Новосельского — просп. Глушко);

троллейбусный маршрут №12 (ул. Рихтера — просп. Глушко).

Отметим, что после провала дорожного полотна на улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе планируют списать около 30 троллейбусов. Это связано со старостью некоторых машин.