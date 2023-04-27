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В Одессе меняется движение электротранспорта: детали

27 апреля 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе меняется движение электротранспорта
Троллейбус на улицах города. Фото: КП "Омет"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за ремонтных работ на линиях некоторые троллейбусы и трамваи в Одессе изменят направление курсирования. Восстановят полные маршруты после завершения работ.

Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

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"По техническим причинам произошли временные изменения в работе ряда маршрутов", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Какие маршруты изменили схему движения

  • Трамвайный маршрут №7 функционирует между улицей Паустовского и Старосенной площадью;
  • троллейбусный маршрут №7 (ул. Новосельского — просп. Глушко);
  • троллейбусный маршрут №12 (ул. Рихтера — просп. Глушко).

Отметим, что после провала дорожного полотна на улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе планируют списать около 30 троллейбусов. Это связано со старостью некоторых машин.

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