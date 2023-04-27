В Одессе меняется движение электротранспорта: детали
Из-за ремонтных работ на линиях некоторые троллейбусы и трамваи в Одессе изменят направление курсирования. Восстановят полные маршруты после завершения работ.
Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".
"По техническим причинам произошли временные изменения в работе ряда маршрутов", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Какие маршруты изменили схему движения
- Трамвайный маршрут №7 функционирует между улицей Паустовского и Старосенной площадью;
- троллейбусный маршрут №7 (ул. Новосельского — просп. Глушко);
- троллейбусный маршрут №12 (ул. Рихтера — просп. Глушко).
Отметим, что после провала дорожного полотна на улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Напомним, в Одессе планируют списать около 30 троллейбусов. Это связано со старостью некоторых машин.