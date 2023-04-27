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В Одесі змінюється рух електротранспорту: деталі

27 квітня 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі змінюється рух електротранспорту
Тролейбус на вулицях міста. Фото: КП "Омет"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через ремонтні роботи на лініях, деякі тролейбуси та трамваї в Одесі змінять напрямок курсування. Відновлять повні маршрути після завершення робіт.

Про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс".

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"З технічних причин відбулися тимчасові зміни в роботі низки маршрутів", — йдеться у повідомленні комунальників. 

Які маршрути змінили схему руху

  • Трамвайний маршрут №7 функціонує між вулицею Паустовського та Старосінною площею;
  • тролейбусний маршрут №7 (вул. Новосельського — просп Глушка);
  • тролейбусний маршрут №12 (вул. Ріхтера — просп. Глушка).

Зазначимо, після провалу дорожнього полотна на вулиці Пироговській з'явилися проблеми для курсування електротранспорту. Тимчасово маршрути №7 та № 9 в обох напрямках їздитимуть на вулиці Сегедській.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі планують списати майже 30 тролейбусів. Це пов'язано зі старістю деяких машин.

 

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