Главная Одесса В Одессе меняют схему движения транспорта — на каком участке

В Одессе меняют схему движения транспорта — на каком участке

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:10
Одностороннее движение в Одессе из-за провала дороги на Люстдорфской
Машины в пробке на одной из улиц города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за провала дорожного полотна на Люстдорфской дороге в районе улицы Левитана в Одессе временно ограничили движение транспорта. Чтобы избежать пробок и обеспечить безопасность, городские власти изменили схему движения на соседних улицах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Изменение движения

На Люстдорфской дороге, возле перекрестка с улицей Левитана, частично ограничили движение из-за провала дорожного покрытия. Коммунальные службы уже работают на месте, однако на время ремонтных работ городские власти ввели новую схему движения. Отныне в переулке Казацком будет действовать одностороннее движение в направлении от улицы Костанди до Научной. Также одностороннее движение вводится на улице Айвазовского — от Научной до Костанди.

Новый порядок движения введен временно — до завершения восстановительных работ на проблемном участке дороги. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты объезда.

Зміна руху транспорту
Схема изменения движения транспорта. Фото: Одесский городской совет

Напомним, что из-за непогоды в Одессе изменили движение общественного транспорта. Также мы писали, что с 1 октября часть маршруток в Одессе изменила маршрут.

Одесса дороги транспорт авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
