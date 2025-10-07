Одностороннее движение в Одессе из-за провала дороги на Люстдорфской

Машины в пробке на одной из улиц города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за провала дорожного полотна на Люстдорфской дороге в районе улицы Левитана в Одессе временно ограничили движение транспорта. Чтобы избежать пробок и обеспечить безопасность, городские власти изменили схему движения на соседних улицах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Изменение движения

На Люстдорфской дороге, возле перекрестка с улицей Левитана, частично ограничили движение из-за провала дорожного покрытия. Коммунальные службы уже работают на месте, однако на время ремонтных работ городские власти ввели новую схему движения. Отныне в переулке Казацком будет действовать одностороннее движение в направлении от улицы Костанди до Научной. Также одностороннее движение вводится на улице Айвазовского — от Научной до Костанди.

Новый порядок движения введен временно — до завершения восстановительных работ на проблемном участке дороги. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты объезда.

Схема изменения движения транспорта. Фото: Одесский городской совет

Напомним, что из-за непогоды в Одессе изменили движение общественного транспорта. Также мы писали, что с 1 октября часть маршруток в Одессе изменила маршрут.