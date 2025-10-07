Односторонній рух в Одесі через провал дороги на Люстдорфській

Автівки в заторі на одній із вулиць міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через провал дорожнього полотна на Люстдорфській дорозі в районі вулиці Левітана в Одесі тимчасово обмежили рух транспорту. Щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку, міська влада змінила схему руху на сусідніх вулицях.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Зміна руху

На Люстдорфській дорозі, біля перехрестя з вулицею Левітана, частково обмежили рух через провал дорожнього покриття. Комунальні служби вже працюють на місці, однак на час ремонтних робіт міська влада запровадила нову схему руху. Відтепер у провулку Козацькому діятиме односторонній рух у напрямку від вулиці Костанді до Наукової. Також односторонній рух вводиться на вулиці Айвазовського — від Наукової до Костанді.

Новий порядок руху запроваджено тимчасово — до завершення відновлювальних робіт на проблемній ділянці дороги. Водіїв просять бути уважними та заздалегідь планувати маршрути об’їзду.

Схема зміни руху транспорту. Фото: Одеська міська рада

