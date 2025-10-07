Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі змінюють схему руху транспорту — на якій ділянці

В Одесі змінюють схему руху транспорту — на якій ділянці

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:10
Односторонній рух в Одесі через провал дороги на Люстдорфській
Автівки в заторі на одній із вулиць міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через провал дорожнього полотна на Люстдорфській дорозі в районі вулиці Левітана в Одесі тимчасово обмежили рух транспорту. Щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку, міська влада змінила схему руху на сусідніх вулицях.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Зміна руху

На Люстдорфській дорозі, біля перехрестя з вулицею Левітана, частково обмежили рух через провал дорожнього покриття. Комунальні служби вже працюють на місці, однак на час ремонтних робіт міська влада запровадила нову схему руху. Відтепер у провулку Козацькому діятиме односторонній рух у напрямку від вулиці Костанді до Наукової. Також односторонній рух вводиться на вулиці Айвазовського — від Наукової до Костанді.

Новий порядок руху запроваджено тимчасово — до завершення відновлювальних робіт на проблемній ділянці дороги. Водіїв просять бути уважними та заздалегідь планувати маршрути об’їзду.

Зміна руху транспорту
Схема зміни руху транспорту. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що через негоду в Одесі змінили рух громадського транспорту. Також ми писали, що з 1 жовтня частина маршруток в Одесі змінила маршрут.

Одеса дороги транспорт авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації