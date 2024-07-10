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В Одессе уничтожили склон ради дороги к дому — подробности

10 июля 2024 11:47
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе разрушили склон ради нового асфальта: детали ГАСК
Разрушенный склон в Одессе. Фото: ГАСК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На побережье Одессы обнаружили очередное незаконное строительство. Там без всяких разрешительных документов решили обустроить проездную дорогу, а для этого — разрушили склон.

Об этом сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Дорога вдоль побережья

Одесситы коллективно обратились в Государственный архитектурно-строительный контроль Одесского городского совета из-за строительных работ в Черноморце. Оказалось, что по ул. Василия Симоненко местный решил обустроить дорогу к своему участку, поэтому обрезал склон, площадью 800 квадратных метров. Это может привести к сдвигу всей прибрежной зоны. Оказалось, что и документов для таких работ у "строителя" не нашлось.

"В Госреестре прав на недвижимое имущество отсутствует информация о регистрации права собственности на земельный участок. А вот по данным Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета отсутствует информация о принятии решений Одесским городским советом о передаче в собственность земельный участок или пользование" , — отметил в сообщении начальник ГАСК Александр Авдеев.

Прекращена застройка в Одессе
Акт обследования участка. Фото: ГАСК Одессы.

Решение ГАСК

На основании обращения одесситов и комиссионного обследования были направлены письма в правоохранительные органы. ГАСК отстаивает позицию по прекращению строительных работ и открытию уголовного производства по самочинному строительству.

"Учитывая, что не имеет разрешительного документа на выполнение строительных работ, регистрации права собственности на земельный участок и факт проведения строительных работ с существенными нарушениями градостроительного законодательства, строительство проезжей дороги считается самовольным" , — отметил Александр Авдеев.

Оползни и нахалстрой в Одесской области

Мы писали, что в курортном поселке Санжийцы в Одесской области сдвиг побережья становится все больше с каждым днем. Большой кусок земли, отколовшийся от берега, может скоро упасть в Черное море.

Также мы сообщали, что из-за плотной застройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.

Одесса Черное море застройка дороги обрушение Одесская область застройщики

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