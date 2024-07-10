В Одесі зруйнували схил заради нового асфальту: деталі ДАБК

Зруйнований схил в Одесі. Фото: ДАБК

На узбережжі Одеси виявили чергове незаконне будівництво. Там без жодних дозвольних документів вирішили облаштувати проїзну дорогу, а задля цього — зруйнували схил.

Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Дорога вздовж узбережжі

Одесити колективно звернулись до Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради через будівельні роботи в Чорноморці. Виявилось, що там по вул. Василя Симоненка місцевий вирішив облаштувати дорогу до своєї ділянки, тому "обрізав" схил, площею 800 квадратних метрів. Це може призвести до зсуву усієї прибережної зони. Виявилось, що й документів для таких робіт, у "будівельника" не знайшлось.

"У Держреєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо реєстрації права власності на земельну ділянку. А ось за даними Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради відсутня інформація щодо прийняття рішень Одеською міською радою про передачу у власність земельну ділянку чи користування", — зазначив у повідомленні начальник ДАБК Олександр Авдєєв.

Акт обстеження ділянки. Фото: ДАБК Одеси.

Рішення ДАБК

На підставі звернення одеситів та комісійного обстеження були надіслані листи до правоохоронних органів. ДАБК відстоює позицію щодо припинення будівельних робіт та відкриття кримінального провадження стосовно самочинного будівництва.

"Враховуючи, що не має дозвільного документа на виконання будівельних робіт, реєстрації права власності на земельну ділянку та факт проведення будівельних робіт з істотними порушеннями містобудівного законодавства, будівництво проїзної дороги вважається самочинним", — зазначив Олександр Авдєєв.

Зсуви та нахаббуд на Одещині

Ми писали, що у курортному селищі Санжійці в Одеській області зсув узбережжя стає все більший з кожним днем. Великий шмат землі, що відколовся від берега, може незабаром впасти у Чорне море.

Також ми повідомляли, що через щільну забудову та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.