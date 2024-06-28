В Одессе снова раздаются взрывы
Взрывы в Одессе раздались сейчас, 28 июня, уже второй раз за сутки. В настоящее время в регионе не объявлена воздушная тревога, однако был зафиксирован разведывательный дрон врага.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE .
Взрыв в Одессе 28 июня
Жители Одессы услышали взрывы уже во второй раз в 14:43. В городе шла работа ПВО по вражескому разведывательному дрону. Цель успешно сбили украинские защитники.
Где раздается тревога
Сейчас сигнал воздушной тревоги охватил территорию восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что сегодня, 28 июня, российские захватчики атаковали Одесскую область ракетой "Искандер-М" с кассетным зарядом. В результате попадания произошло возгорание в пшеничном поле. В Воздушных Силах сообщили, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма. Кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты.
Добавим, что в Черном на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.
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