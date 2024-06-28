Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одессе раздались сейчас, 28 июня, уже второй раз за сутки. В настоящее время в регионе не объявлена воздушная тревога, однако был зафиксирован разведывательный дрон врага.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE .

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Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 28 июня

Жители Одессы услышали взрывы уже во второй раз в 14:43. В городе шла работа ПВО по вражескому разведывательному дрону. Цель успешно сбили украинские защитники.

След от сбития вражеской цели. Фото: Новини.LIVE

Где раздается тревога

Сейчас сигнал воздушной тревоги охватил территорию восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что сегодня, 28 июня, российские захватчики атаковали Одесскую область ракетой "Искандер-М" с кассетным зарядом. В результате попадания произошло возгорание в пшеничном поле. В Воздушных Силах сообщили, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма. Кроме баллистики могут быть применены еще управляемые авиационные ракеты.

Добавим, что в Черном на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.

