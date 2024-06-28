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В Одесі знову лунають вибухи

28 червня 2024 14:43
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух в Одесі 28 червня
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі пролунали зараз, 28 червня, вже вдруге за добу. Наразі в регіоні не оголошено повітряну тривогу, однак був зафіксований розвідувальний дрон ворога. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 28 червня

Жителі Одеси почули вибухи вже вдруге об 14:43. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. Ціль успішно збили українські захисники.

Сбитие в Одессе
Слід від збиття ворожої цілі. Фото: Новини.LIVE

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим. 

Тривога в Україні 28 червня
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, російські загарбники атакували Одещину ракетою "Іскандер-М" з касетним зарядом.  Внаслідок влучання сталося загоряння у пшеничному полі. У Повітряних Силах повідомили, що ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму. Окрім балістики, можуть бути застосовані ще й керовані авіаційні ракети.


Додамо, що у Чорному на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій, однак треба зазначили, що окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. 


 

Одеса
війна
розвідка
російські війська
вибух
Одеська область
ППО
дрони

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