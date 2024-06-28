В Одесі знову лунають вибухи
Вибухи в Одесі пролунали зараз, 28 червня, вже вдруге за добу. Наразі в регіоні не оголошено повітряну тривогу, однак був зафіксований розвідувальний дрон ворога.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибух в Одесі 28 червня
Жителі Одеси почули вибухи вже вдруге об 14:43. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. Ціль успішно збили українські захисники.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, російські загарбники атакували Одещину ракетою "Іскандер-М" з касетним зарядом. Внаслідок влучання сталося загоряння у пшеничному полі. У Повітряних Силах повідомили, що ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму. Окрім балістики, можуть бути застосовані ще й керовані авіаційні ракети.
Додамо, що у Чорному на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій, однак треба зазначили, що окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.
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