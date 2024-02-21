В Одессе снова выделяют миллионы на реставрацию дома Руссова

Дом Руссова в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ходе заседания специальной комиссии оказалось, что для завершения реконструкции дома Руссова требуются дополнительные финансы. Пока планируют выделить еще три миллиона гривен из государственного бюджета.

Об этом Новости.LIVE узнали в ходе заседания Комиссии по планированию, застройке территорий и охране культурного наследия.

На что пойдут деньги

Как выяснилось, в ходе заседания комиссии работы на доме Руссова не были закончены до конца. Для того чтобы ввести памятник архитектуры в эксплуатацию, необходимо дополнительно еще три миллиона гривен.

"Есть некоторые работы, которые не были завершены в рамках первого проекта. Чтобы ввести объект в эксплуатацию, нужно выполнить некоторые облицовочные работы, работы по остеклению и заполнению проемов, благоустройству внутреннего двора," — заявил Панов.

Чиновник также отметил, что этот список работ не был указан в предварительном тендере и деньги на него не выделены.

Реставрация дома Руссова

В 2018 году городским советом было решено начать процесс восстановления и реставрации фасада здания, несмотря на то, что оно не находилось в собственности общины. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа работ. Она стоила городской казне более 150 млн. грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы — например, у одной скульптуры развалилась голова, и оказалось, что внутри — пустая пластиковая бутылка.

В декабре прошлого года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию дома Руссова. На противоаварийные работы и восстановление фасадов потратили более 8 миллионов гривен.

Напомним, в Одессе будут судить инженера технического надзора за реставрацией Дома Руссова за то, что он присваивал бюджетные средства.

Также мы писали, что Управление капитального строительства подписало дополнительное соглашение с подрядчиком по ремонту Одесского районного суда. Согласно документу, работы по реконструкции здания продлены на 2024 год.