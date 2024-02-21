В Одесі знову виділяють мільйони на реставрацію будинку Русова

Будинок Русова в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ході засідання спеціальної комісії виявилося, що для завершення реконструкції будинку Русова потрібні додаткові фінанси. Наразі планують виділити ще три мільйони гривень з державного бюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Комісії з питань планування, забудови територій та охорони культурної спадщини.

На що підуть гроші

Як з'ясувалося в ході засідання комісії роботи на будинку Руссова не були закінчені до кінця. Для того, щоб ввести пам'ятник архітектури в експлуатацію, необхідно додатково ще три мільйони гривень.

"Є деякі роботи, які не були завершені в рамках першого проєкту. Щоб ввести об'єкт в експлуатацію, потрібно виконати деякі облицювальні роботи, роботи зі скління та заповнення прорізів, благоустрою внутрішнього двору" — заявив Панов.

Чиновник також зазначив, що цей список робіт не був зазначений у попередньому тендері та гроші на нього виділено не було.

Реставрація будинку Русова

У 2018 році міською радою було вирішено розпочати процес відновлення та реставрації фасаду будівлі попри те, що вона не перебувала у власності громади. Майже через рік пам'ятку урочисто відкрили після першого етапу робіт. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн грн. Але згодом до її якості виникли серйозні запитання — наприклад, в однієї скульптури розвалилася голова, і виявилося що всередині — пуста пластикова пляшка.

У грудні минулого року Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на реставрацію будинку Русова. На протиаварійні роботи та відновлення фасадів витратили понад 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть інженера технічного нагляду за реставрацією Будинку Русова за те, що він привласнював бюджетні кошти.

Також ми писали, що Управління капітального будівництва підписало додаткову угоду з підрядником щодо ремонту Одеського районного суду. Згідно з документом роботи з реконструкції будівлі продовжено на 2024 рік.