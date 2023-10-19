В Одесі знову хочуть реставрувати будинок Русова

Будинок Русова в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на реставрацію будинку Русова. За протиаварійні роботи та відновлення фасадів, готові заплатити понад 8 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту публічних закупівель Prozzoro.

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За даними відкритого аукціону, виконання робіт заплановано до 30 червня 2024 року. Джерело фінансування — кошти місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Історія реставрації будинку Русова

У 2018 році міською радою було вирішено розпочати процес відновлення та реставрації фасаду будівлі попри те, що вона не перебувала у власності громади. Майже через рік пам'ятку урочисто відкрили після першого етапу реставрації. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн грн. Але згодом до її якості виникли серйозні запитання — наприклад, в однієї скульптури розвалилася голова, і виявилося що всередині — пуста пластикова пляшка.

Також ми писали, що управління капітального будівництва обрало підрядника для виконання реставрації будівлі Одеської міськради. Ним стала компанія "Укрспецпроєкт", яка виграла торги запропонувавши найнижчу ціну у 93,9 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть інженера технічного нагляду за реставрацією Будинку Русова за те, що він привласнював бюджетні кошти.

Додамо, що рішення інстанцій, які скасували право власності міста на пам'ятку архітектури, анульовані Верховним судом України. Таким чином, боротьба за будинок Русова триває.

Інші тендери в Одесі

Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 млн грн. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів.

Нагадаємо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.