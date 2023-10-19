В Одессе снова хотят реставрировать дом Русова

Дом Руссова в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию дома Русова. За противоаварийные работы и восстановление фасадов готовы заплатить более 8 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта публичных закупок Prozzoro.

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По данным открытого аукциона, выполнение работ намечено до 30 июня 2024 года. Источник финансирования – средства местного бюджета и других источников не запрещенных законодательством.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

История реставрации дома Руссова

В 2018 году городским советом было решено начать процесс восстановления и реставрации фасада здания, несмотря на то, что оно не находилось в собственности общины. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа реставрации. Она стоила городской казне более 150 млн. грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы — например, у одной скульптуры развалилась голова, и оказалось, что внутри — пустая пластиковая бутылка.

Также мы писали, что управление капитального строительства избрало подрядчика для реставрации здания Одесского горсовета. Им стала компания "Укрспецпроект", выигравшая торги, предложив самую низкую цену в 93,9 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе будут судить инженера по техническому надзору за реставрацией Дома Руссова за то, что он присваивал бюджетные средства.

Добавим, что решения инстанций, отменивших право собственности города на памятник архитектуры, аннулированы Верховным судом Украины. Таким образом, борьба за дом Руссова продолжается.

Другие тендеры в Одессе

Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 млн грн. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

Напомним, Одесская волонтер Екатерина Ножевникова возмутилась тендерами, которые проводят во время войны. Особо руководительница благотворительного фонда "Корпорация Монстров" обратила внимание на ремонт суда в Одессе за 106 млн грн. Свои мысли относительно "нужных" расходов из бюджета волонтер выложила у себя на странице в Facebook.