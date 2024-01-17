В Одессе выросло количество пострадавших от утренней атаки

Повреждена многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром, 17 января, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Пострадал Приморский район города, где дрон оккупантов прилетел в жилые дома. На сегодня увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек.

"Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских лиц. Всем предоставляется необходимая помощь.

Сколько сбили дронов

В Одесской области силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к побережью, подавляющее большинство упало в море. Однако не обошлось и без попаданий.

Ночная атака на Одессу 17 января

Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.



Добавим, обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.