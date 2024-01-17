В Одесі зросла кількість постраждалих від ранкової атаки

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.

"Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, з пошкодженого будинку було евакуйовано 130 цивільних осіб. Наразі усім надається необхідна допомога.

Скільки збили дронів

В Одеській області сили ППО збили 11 дронів на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак не обійшлося й без влучань.

Нічна атака на Одесу 17 січня

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.



Додамо, уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.