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В Одесі зросла кількість постраждалих від ранкової атаки

17 січня 2024 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зросла кількість постраждалих від ранкової атаки
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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За його словами, кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.

"Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, з пошкодженого будинку було евакуйовано 130 цивільних осіб. Наразі усім надається необхідна допомога. 

Скільки збили дронів

В Одеській області сили ППО збили 11 дронів на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак не обійшлося й без влучань. 

Нічна атака на Одесу 17 січня

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.

Додамо, уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

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Олег Кіпер
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