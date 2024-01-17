В Одесі зросла кількість постраждалих від ранкової атаки
Сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.
"Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Крім того, з пошкодженого будинку було евакуйовано 130 цивільних осіб. Наразі усім надається необхідна допомога.
Скільки збили дронів
В Одеській області сили ППО збили 11 дронів на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак не обійшлося й без влучань.
Нічна атака на Одесу 17 січня
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.
Додамо, уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.
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