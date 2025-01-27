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В Одесской экстренке выплатили 4 млн грн фиктивным работникам

27 января 2025 17:42
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Схемы с заработной платой в Одессе
Следственные действия у сотрудников экстренной службы. Фото: Одесская Областная Прокуратура
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и шести ее сотрудников. Их подозревают в начислении фиктивным работникам 4,2 миллиона гривен из бюджета.

Об этом сообщила Одесская Областная Прокуратура на своей официальной странице.

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Подробности дела

Как выяснили правоохранители, руководитель одной из подстанции придумал целую схему дополнительного заработка. Для реализации плана были привлечены также подчиненные — старший фельдшер, фельдшеры и врачи. Всего сейчас по делу проходят 6 человек. В обязанности привлеченных лиц входило отмечать в табелях рабочего времени сотрудников, которые якобы выполняли свои обязанности, хотя по факту их вообще не было. Соответственно начисляемая заработная плата на фантомных медработников делилась между участниками группы. Дельцы пользовались такой схемой с ноября 2019 года. За это время им удалось получить от государства более 4,2 миллиона гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Какое наказание грозит

На медиков открыли два уголовных производства. По части 1 статьи 366-й, то есть за служебный подлог, что предусматривает от двух до пяти лет заключения. А также по ч. 4 ст. 191 УК, а именно "внесение ложных сведений в официальные документы и завладение бюджетными средствами в крупных размерах". По этой статье им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о главе сельсовета в Одесской области, который украл 200 тысяч гривен из бюджета Березовского района и о коррупционных схемах жены одесского депутата Игоря Капитана. 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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