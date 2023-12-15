В Одесской мэрии рассказали о состоянии детей, пострадавших от дроновой атаки

Пострадавшие дети в больнице. Фото: Одесский городской совет

Во время вчерашней атаки на Одессу от обломков падения дронов пострадали дети, которых госпитализировали в больницу. В городском совете рассказали о состоянии малышей, получающих медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что всего при ударе пострадали четверо детей, они получили черепно-мозговые травмы и контузии. Трое из них проходят лечение.

"Сегодня близнецов Антона и Евгения, а также их соседку Людмилу, которой исполнилось 12 лет, посетил мэр Одессы Геннадий Труханов. Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении мэрии.

Что известно об обстреле 14 декабря

Напомним, ночью 14 декабря в течение шести часов враг атаковал Одессу и область ударными дронами. В настоящее время прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.

Также мы писали, что в результате падения обломков дронов в городе повреждено 11 домов. К сожалению, есть пострадавшие.

Добавим, в Одессе увеличилось количество объектов недвижимости, пострадавших от дроновой атаки россиян. Сейчас известно о 19 поврежденных частных домах.