В Одеській мерії розповіли про стан дітей, які постраждали від дронової атаки

Постраждалі дітлахи у лікарні. Фото: Одеська міська рада

Під час вчорашньої атаки на Одесу, від уламків падіння дронів постраждали діти, яких госпіталізували до лікарні. У міській раді розказали про стан малечі, яка отримує медичну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зазначимо, що усього під час удару постраждало четверо дітей, вони отримали черепно-мозкові травми та контузії. Троє з них наразі проходять лікування.

"Сьогодні близнюків Антона та Євгена, а також їхню сусідку Людмилу, якій виповнилося 12 років, відвідав мер Одеси Геннадій Труханов. Наразі стан здоров’я дітей задовільний, їхньому життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні мерії.

Що відомо про обстріл 14 грудня

Нагадаємо, вночі 14 грудня протягом шести годин ворог атакував Одесу та область ударними дронами. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.

Також ми писали, що внаслідок падіння уламків дронів у місті пошкоджено 11 будинків. На жаль, є постраждалі.

Додамо, в Одесі збільшилася кількість обʼєктів нерухомості, які постраждали від дронової атаки росіян. Наразі відомо про 19 пошкоджених приватних будинків.