В Одесской области браконьеры выловили рыбу почти на 3 миллиона гривен — подробности

Улов и орудия браконьеров. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Инспекторы задержали рыбаков, производивших отлов рыбы в Одесской области. Браконьеры выловили более тысячи особей, чем нанесли ущерб в 2,9 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Подробности злонамеренной деятельности

На Жебриянской гряде Черного моря, у села Приморского Измаильского района, браконьеры выловили 1 1159 особей черноморской сельди. Во время ловли они использовали моторную лодку "Прогресс-4" и рыболовные сетки, однако не имели на это разрешения. Ущерб от их деятельности составил 2,9 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Им грозит наложение штрафа в размере 40 необлагаемых минимальных доходов граждан и конфискация имущества.

Случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, на озере Катлабух обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.