В Одеській області браконьєри виловили рибу майже на 3 мільйони гривень — подробиці

Улов та знаряддя браконьєрів. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Інспектори затримали рибалок, які здійснювали вилов риби в Одеській області. Браконьєри виловили більше тисячі особин, чим завдали шкоди у 2,9 мільйони гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Читайте також:

Подробиці зловмисної діяльності

У Жебріянівському пасмі Чорного моря біля села Приморського Ізмаїльського району браконьєри виловили 1 1159 особин чорноморського оселедця. Під час лову вони використовували моторний човен "Прогрес-4" та риболовні сітки, проте не мали на це дозволу. Збитки від їхньої діяльності склали 2,9 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

На порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Їм загрожує накладання штрафу у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскація майна.

Випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, на озері Катлабух виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману.