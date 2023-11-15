В Одесской области развернули самую масштабную кампанию по высадке лесов
В Одесской и Николаевской областях до конца осени планируют высадить более 34 миллионов деревьев. Пока известно, что растения обнимут территорию более чем в 5 700 гектаров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Леса Украины".
По информации ведомства, в прошлые годы регионах высаживали не более 200-300 гектаров нового леса, что составляет лишь 5% от показателя этого года.
"Высаженные в этом году леса придется тщательно ухаживать, поэтому программу развития юга планируем как долгосрочную", — сообщил директор государственного предприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец.
Какие деревья высадили
В настоящее время лесники сделали выбор в пользу выносливых и устойчивых к изменению климата растений, а именно: черешчатый дуб вместе с кленом, сосной, ясенем, кустарниковыми породами.
В предприятии отмечают, что на середину ноября уже высажено 1320 гектаров нового леса — 7 миллионов деревьев разных пород. Это составляет 23% от запланированной на осень высадки, сообщает Южный лесной офис, объединяющий леса Николаевщины и Одесчины.
В целом в этом году в Николаевской области планируют высадить 3300 гектаров новых лесов, в Одесской — 2400 гектаров.
Вырубка лесов в Одесской области
Напомним, полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.
Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".
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