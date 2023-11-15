В Одеській області розгорнули наймасштабнішу кампанію з висадки лісів

Висадка дерев в Одеській області. Фото: ДП "Ліси України"

В Одеській та Миколаївській областях до кінця осені планують висадити понад 34 мільйони дерев. Наразі відомо, що рослини обіймуть територію у понад 5 700 гектарів.

Про це повідомили у пресслужбі ДП "Ліси України".

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За інформацією відомства, у минулі роки регіонах висаджували не більше 200-300 гектарів нового лісу, що складає лише 5% від цьогорічного показника.

"Висаджені цього року ліси доведеться ретельно доглядати, тому програму розвитку півдня плануємо як довгострокову", — повідомив директор державного підприємства "Ліси України" Юрій Болоховець.

Які дерева висадили

Наразі лісники зробили вибір на користь витривалих та стійких до змін клімату рослин, а саме: черешчатий дуб разом із кленом, сосною, ясенем, чагарниковими породами.

У підприємстві зазначають, що станом на середину листопада вже висаджено 1320 гектарів нового лісу — 7 мільйонів дерев різних порід. Це складає 23% від запланованої на осінь висадки, повідомляє Південний лісовий офіс, який об'єднує ліси Миколаївщини та Одещини.

А загалом цього року в Миколаївській області планують висадити 3300 гектарів нових лісів, в Одеській — 2400 гектарів.

Вирубка лісів в Одеській області

Нагадаємо, поліція міста Арциз повідомила про підозру 25-річному місцевому мешканцю, який вчинив незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях. Цей акт правопорушення завдає серйозної шкоди державі та може призвести до трьох років позбавлення волі.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузловських лиманів".