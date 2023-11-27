Последствия непогоды в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области открыли для проезда несколько дорог. Однако в некоторых местах остается ограничение движения для грузового транспорта.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Для проезда открыли следующие дороги:

для легковых транспортных средств на автодороге М-15 Одесса Рени (на Бухаресте), км 11+920 — км 307+379;

для легковых транспортных средств на автодороге М-05 Киев Одесса, км 274+435 — км 466+700;

для легковых транспортных средств на автодороге М-16 Одесса Кучурган (г. Кишинев), км 0+000 — км 59+175;

для всех транспортных средств на автодороге М-28 Одесса — Южный — /М-14/ (Объезд г. Одессы), км 3+450 — км 28+315.

Однако остается ограничение движения для грузового транспорта на автодорогах:

М-15 Одесса — Рени (на г.Бухарест), км 11+920 — км 307+379;

М-05 Киев — Одесса, км 274+435 — км 466+700;

М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 — км 59+175.

"Напоминаем, что для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — круглосуточно работает единый контакт-центр: +38 067 400 60 80", — говорится в сообщении.

Пост Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 28 ноября, значительная часть одесситов останется без воды на продолжительное время. Жителей Приморского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00.

Также мы писали, что спасатели до сих пор продолжают устранять последствия бурлившей вчера 26 ноября непогоды. Сейчас в снежной ловушке находятся десятки автомобилей.