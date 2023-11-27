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В Одеській області відкрили для проїзду декілька доріг

27 листопада 2023 19:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одеській області відкрили для проїзду декілька доріг
Наслідки негоди в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Одеській області відкрили для проїзду декілька доріг. Однак в деяких місцях залишається обмеження руху для вантажного транспорту.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Для проїзду відкрили такі дороги: 

  • для легкових транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса Рені (на м.Бухарест), км 11+920 — км 307+379;
  • для легкових транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ Одеса, км 274+435 — км 466+700;
  • для легкових транспортних засобів на автодорозі М-16 Одеса Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 — км 59+175;
  • для всіх транспортних засобів на автодорозі М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 — км 28+315.

Однак залишається обмеження руху для вантажного транспорту на автодорогах: 

  • М-15 Одеса — Рені (на м.Бухарест), км 11+920 — км 307+379;
  • М-05 Київ — Одеса, км 274+435 — км 466+700;
  • М-16 Одеса — Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 — км 59+175.

"Нагадуємо, що для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації — цілодобово працює єдиний контакт-центр: 
+38 067 400 60 80", — йдеться у повідомленні.

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Допис Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 28 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Приморського району попередили, що водопостачання припинять з 09:30 до 22:00.

Також ми писали, що рятувальники досі продовжують усувати наслідки негоди, яка вирувала вчора, 26 листопада. Наразі у сніговій пастці перебувають десятки автівок.

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