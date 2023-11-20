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В Одесской области появится новая трасса — детали

20 ноября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появится новая трасса — детали
Ремонт на дороге. Фото: Служба восстановления дорог
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируют построить новую дорогу, которая будет идти параллельно по трассе Одесса — Рени. Это необходимо для непрерывного движения транспорта при проведении ремонтных работ на трассе международного значения.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

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"Мы проектируем дорогу параллельно с существующей трассой Одесса — Рени, чтобы организовать сообщение на украинской территории", — сказал Васьков.

Также замминистра подчеркнул, что вопрос строительства сейчас согласовывается с молдавской стороной.

"Чтобы решить проблему точечно, мы, как Минвосстановление, нашли финансирование и хотим построить сооружение, чтобы не останавливать автотранспорт", — отметил Юрий Васьков.

Транзитный участок трассы Одесса — Рени

Как известно, часть трассы "Одесса-Рени" на участке село Маяки — село Удобное (с 51 до 50 км) пролегает по молдавской территории.

30 июня 2011 года в Кишиневе (Молдова) был подписан акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги Одесса — Рени в районе с. Паланка, а также земельного участка, по которому он проходит. Участок дороги был де-юре передан в собственность Украины 18 ноября 2001, однако акт определения границ на местности так и не был сделан.

Напомним, на утро 20 ноября наблюдаются небольшие транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Также движение осложнено к государственной границе с Румынией, в частности, к переправе в Орловке.

Добавим, в Одесской области идет ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). В настоящее время возможно усложнение движения возле села Николаевка-Новороссийская из-за монтажа балок пролетных строений моста.

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