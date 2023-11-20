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В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

20 листопада 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області з'явиться нова траса — деталі
Ремонт на дорозі. Фото: Служба відновлення доріг
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують побудувати нову дорогу, яка йтиме паралельно трасі Одеса — Рені. Це необхідно для беззупинного руху транспорту у разі проведення ремонтних робіт на трасі міжнародного значення. 

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

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"Ми проєктуємо дорогу паралельно з наявною трасою Одеса — Рені, щоб організувати сполучення на українській території", — сказав Васьков.

Також заступник міністра наголосив, що питання будівництва наразі узгоджується з молдавською стороною. 

"Щоб розв'язати проблему точково, ми, як Мінвідновлення, знайшли фінансування і хочемо побудувати споруду, щоб не зупиняти автотранспорт", — зазначив Юрій Васьков.

Транзитна ділянка траси Одеса — Рені

Як відомо, частина траси "Одеса — Рені" на ділянці село Маяки — село Удобне (з 51 до 50 км) пролягає молдовською територією.

30 червня 2011 року в Кишиневі (Молдова) було підписано акт визначення та закріплення на місцевості меж ділянки автомобільної дороги Одеса — Рені в районі с. Паланка, а також земельної ділянки, якою вона проходить. Ділянка дороги була де-юре передана у власність України 18 листопада 2001 року, проте акт визначення меж на місцевості так і не було зроблено.

Нагадаємо, станом на ранок 20 листопада спостерігаються невеликі транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Також рух ускладнено до державного кордону з Румунією, зокрема до переправи в Орлівці. 

Додамо, в Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону  М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Наразі можливе ускладнення руху біля села Миколаївка-Новоросійська через монтаж балок прогонових будов мосту.

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