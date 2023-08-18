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В Одесском районе в ночь на 19 августа не будет света: что известно

18 августа 2023 19:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесском районе в ночь на 19 августа не будет света: что известно
Специалист ДТЭК смотрит за оборудованием. Фото: ДТЭК Одесские электросети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 19 августа электрики будут выполнять ремонтные работы на высоковольтном оборудовании в Одесском районе области. Продолжительность работ — с 00:00 до 07:00.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Поэтому на некоторое время останутся без электроэнергии жители этого района.

Для чего проводят ремонтные работы

"Эти работы помогут подготовить сети к отопительному сезону и сделать поставки света более надежными. Приносим извинения за временные неудобства", — подчеркнули в сообщении.

Выключение света в городе

Сегодня, 18 августа, около 20 улиц города осталось без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Напомним, 17 августа почти 70 улиц Одессы также остались без света.

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