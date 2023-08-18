В Одесском районе в ночь на 19 августа не будет света: что известно
В ночь на 19 августа электрики будут выполнять ремонтные работы на высоковольтном оборудовании в Одесском районе области. Продолжительность работ — с 00:00 до 07:00.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Поэтому на некоторое время останутся без электроэнергии жители этого района.
Для чего проводят ремонтные работы
"Эти работы помогут подготовить сети к отопительному сезону и сделать поставки света более надежными. Приносим извинения за временные неудобства", — подчеркнули в сообщении.
Выключение света в городе
Сегодня, 18 августа, около 20 улиц города осталось без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Напомним, 17 августа почти 70 улиц Одессы также остались без света.