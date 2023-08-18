В Одеському районі в ніч проти 19 серпня не буде світла: що відомо
В ніч проти 19 серпня електрики виконуватимуть ремонтні роботи на високовольтному обладнанні в Одеському районі області. Тривалість робіт — з 00:00 до 07:00.
Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
Через це на деякий час залишаться без електроенергії жителі цього району.
Для чого проводять ремонтні роботи
"Ці роботи допоможуть підготувати мережі до опалювального сезону і зробити постачання світла надійнішим. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", — наголосили у повідомленні.
Вимкнення світла у місті
Сьогодні, 18 серпня, майже 20 вулиць міста залишилося без світла, а це сотні будинків. Це було пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, 17 серпня майже 70 вулиць Одеси також залишилися без світла.