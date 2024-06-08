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В Одесском зоопарке родились птенцы домашних сычей

8 июня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Двое птенцов домашних сычей родились в Одесском зоопарке
Птенцы домашних сычей. Фото: Одесский зоопарк
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесском зоопарке радостное событие: птицы домашних сычей стали родителями двух птенцов. Известно, что это первый случай этой конкретной пары.

Об этом сообщили в Одесском зоопарке.

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Пока птенцы еще ухаживают и защищаются родителями, поэтому увидеть их в вольере пока невозможно. Зоопарк надеется, что новые жители смогут вскоре обрадовать посетителей.

Домашний сыч: какой он

Домашний сыч — небольшая, размером с галку сова с компактным телом и плотным оперением. Ее голова приплюснута сверху, что делает глаза птицы зрительно большими. Для дальнейшего отцовства этому виду очень трудно подобрать правильно пару.

Другие события в зоопарке

Напомним, в Одесском зоопарке филин расширил свою семью. Птенцы родились маленькими, но благодаря заботе уже готовы к своим самостоятельным первым полетам.

Также мы писали, что в Одесском зоопарке слониха Венди уничтожила песочную обезьяну с гранатой. Ее создали учасники фестиваля песчаной скульптуры Odesa Sand Fest.

Добавим, жители Одессы стали все чаще сталкиваться со змеями в своих автомобилях и квартирах. В частности, в городе стало больше желтобрюшного полоза, занесенного в Красную книгу. Эксперты призывают вести себя осторожно в случае обнаружения пресмыкающегося, ведь этот вид может быть достаточно агрессивным.

Одесса
зоопарк
Одесская область
Одесская ОГА
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