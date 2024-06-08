Двоє пташенят хатніх сичів народилися в Одеському зоопарку

Пташенята хатніх сичів. Фото: Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку радісна подія: птахи-хатніх сичів стали батьками двох пташенят. Відомо, що це перший випадок для цієї конкретної пари.

Про це повідомили в Одеському зоопарку.

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Наразі пташенята ще доглядаються і захищаються батьками, тому побачити їх у вольєрі поки що неможливо. Зоопарк сподівається, що нові мешканці зможуть невдовзі порадувати відвідувачів.

Хатній сич: який він

Хатній сич — невелика, розміром з галку, сова з компактним тілом і щільним оперенням. Її голова приплюснута зверху, що робить очі птаха візуально більшими. Для подальшого батьківства цьому виду дуже важко підібрати правильно пару.

Інші події в зоопарку

Нагадаємо, в Одеському зоопарку пугачі розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.

Також ми писали, що в Одеському зоопарку слониха Венді знищила пісочну мавпу з гранатою. Її створили часники фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest.

Додамо, жителі Одеси почали все частіше стикатися зі зміями у своїх автівках та помешканням. Зокрема, у місті побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги. Експерти закликають поводитися обережно у разі виявлення плазуна, адже цей вид може бути досить агресивним.

