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В Одеському зоопарку народилися пташенята хатніх сичів

8 червня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Двоє пташенят хатніх сичів народилися в Одеському зоопарку
Пташенята хатніх сичів. Фото: Одеський зоопарк
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеському зоопарку радісна подія: птахи-хатніх сичів стали батьками двох пташенят. Відомо, що це перший випадок для цієї конкретної пари.

Про це повідомили в Одеському зоопарку.

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Наразі пташенята ще доглядаються і захищаються батьками, тому побачити їх у вольєрі поки що неможливо. Зоопарк сподівається, що нові мешканці зможуть невдовзі порадувати відвідувачів.

Хатній сич: який він

Хатній сич — невелика, розміром з галку, сова з компактним тілом і щільним оперенням. Її голова приплюснута зверху, що робить очі птаха візуально більшими. Для подальшого батьківства цьому виду дуже важко підібрати правильно пару.

Інші події в зоопарку

Нагадаємо, в Одеському зоопарку пугачі розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.

Також ми писали, що в Одеському зоопарку слониха Венді знищила пісочну мавпу з гранатою. Її створили часники фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest.

Додамо, жителі Одеси почали все частіше стикатися зі зміями у своїх автівках та помешканням. Зокрема, у місті побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги. Експерти закликають поводитися обережно у разі виявлення плазуна, адже цей вид може бути досить агресивним.
 

Одеса
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