Двоє пташенят хатніх сичів народилися в Одеському зоопарку

В Одеському зоопарку народилися пташенята хатніх сичів
В Одеському зоопарку радісна подія: птахи-хатніх сичів стали батьками двох пташенят. Відомо, що це перший випадок для цієї конкретної пари.
Про це повідомили в Одеському зоопарку.
Наразі пташенята ще доглядаються і захищаються батьками, тому побачити їх у вольєрі поки що неможливо. Зоопарк сподівається, що нові мешканці зможуть невдовзі порадувати відвідувачів.
Хатній сич: який він
Хатній сич — невелика, розміром з галку, сова з компактним тілом і щільним оперенням. Її голова приплюснута зверху, що робить очі птаха візуально більшими. Для подальшого батьківства цьому виду дуже важко підібрати правильно пару.
Інші події в зоопарку
Нагадаємо, в Одеському зоопарку пугачі розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.
Також ми писали, що в Одеському зоопарку слониха Венді знищила пісочну мавпу з гранатою. Її створили часники фестивалю піщаної скульптури Odesa Sand Fest.
Додамо, жителі Одеси почали все частіше стикатися зі зміями у своїх автівках та помешканням. Зокрема, у місті побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги. Експерти закликають поводитися обережно у разі виявлення плазуна, адже цей вид може бути досить агресивним.
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