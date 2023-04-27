В Одесском зоопарке родился зебренок
В стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш зебры Гранта. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир.
Об этом сообщили в Коммунальном управлении "Одесский зоопарк"
По сообщению работников учреждения, сейчас малыш чувствует себя хорошо, осваивается в общем вольере и все время находится около
мамы.
"Одесский зоопарк приглашает познакомиться с детенышем и понаблюдать за его первыми шагами", — говорится в сообщении.
Интересные факты о зебре
- Горные зебры очень любят понежиться в ваннах из пыли и делают они это практически каждый день;
- у каждой зебры полосатый узор на теле совершенно уникален и точно такого больше нет больше ни у одной зебры;
- зебры могут развивать скорость до 80 км/ч;
- когда все зебры в табуне отдыхают, несколько "добровольцев" стоят на страже, чтобы в случае чего предупредить всех родственников о приближении опасности;
- маленькие жеребята рождаются не с черными полосами, как у взрослых особей, а с рыже-коричневыми;
- после рождения жеребенка уже через полчаса начинают ходить и пить мамино молоко. А молоко, которым кормят зебры своих жеребят, имеет не белый, а розовый цвет.
Напомним, в Одесском зоопарке выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зверинца.
Добавим, в зоопарке уже проснулись после зимней спячки медведи. Они радуются весеннему солнцу в открытом вольере.