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В Одесском зоопарке родился зебренок

27 апреля 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском зоопарке родился зебренок
Новорожденная зебра с матерью. Фото: КУ "Одесский зоопарк"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш зебры Гранта. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир.

Об этом сообщили в Коммунальном управлении "Одесский зоопарк"

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По сообщению работников учреждения, сейчас малыш чувствует себя хорошо, осваивается в общем вольере и все время находится около
мамы.

"Одесский зоопарк приглашает познакомиться с детенышем и понаблюдать за его первыми шагами", — говорится в сообщении.

Интересные факты о зебре

  • Горные зебры очень любят понежиться в ваннах из пыли и делают они это практически каждый день;
  • у каждой зебры полосатый узор на теле совершенно уникален и точно такого больше нет больше ни у одной зебры;
  • зебры могут развивать скорость до 80 км/ч;
  • когда все зебры в табуне отдыхают, несколько "добровольцев" стоят на страже, чтобы в случае чего предупредить всех родственников о приближении опасности;
  • маленькие жеребята рождаются не с черными полосами, как у взрослых особей, а с рыже-коричневыми;
  • после рождения жеребенка уже через полчаса начинают ходить и пить мамино молоко. А молоко, которым кормят зебры своих жеребят, имеет не белый, а розовый цвет.

Напомним, в Одесском зоопарке выпустили в летний открытый вольер слониху Венди. Это самая большая жительница зверинца.

Добавим, в зоопарке уже проснулись после зимней спячки медведи. Они радуются весеннему солнцу в открытом вольере.

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